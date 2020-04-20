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10 صفقات كبرى مهددة بالفشل هذا الصيف بسبب فيروس كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:33 م
كوتينيو
كوتينيو
أحمد عصام
مازالت أزمة فيروس كورونا مستمرة حول العالم خلال الفترة الحالية، حيث كانت قد تسببت في توقف النشاط الرياضي من بداية شهر مارس الماضي في مختلف الدوريات الأوروبية والعالمية الكبرى.

وستتأثر فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بأزمة فيروس كورونا، حيث لن ترغب الأندية في دفع الكثير من الأموال بعد الأزمات الكبرى التي لحقت بهم بعد توقف النشاط الرياضي.

وأصبحت هناك 10 صفقات كبرى مهددة بالفشل بسبب ازمة فيروس كورونا، وتعد صفقة انتقال نيمار دا سيلفا إلى برشلونة مجددا في بداية تلك القائمة، حيث سيطلب باريس سان جيرمان مبلغا كبيرا للإستغناء عن البرازيلي.

وسيكون نادي ريال مدريد أبرز المتضررين هذا الصيف، حيث وضع زين الدين زيدان مدرب الفريق قائمة بلاعبين مميزين لضمهم هذا الصيف، ولكن الأمور المالية لن تساعد النادي في صفقات مثل نجولو كانتي ودوني فان دي بيك وكيليان مبابي، حيث أصبح الريال من المستحيل أن يبرم تلك الصفقات في الميركاتو المقبل.

وأيضاً سيضطر نادي مانشستر يونايتد لتأجيل أو دفع المبلغ الكبير الذي طلبه بوروسيا دورتموند للتفريط في جادون سانشو، وأيضاً في الجانب الآخر سيطلب مبلغا كبيرا لرحيل بول بوجبا إلى يوفنتوس الإيطالي.

ويرغب نادي برشلونة الإسباني في رحيل فيليب كوتينهو هذا الصيف، ولكن أزمة فيروس كورونا قد تتسبب في بقاء البرازيلي بعد السعر الكبير الذي يريده البارسا، وعلى الجانب الآخر صفقة تيمو فيرنر لاعب لايبزيج مهددة بالفشل إلى فريق ليفربول بعد طلب النادي الألماني لمبلغ قيمته 40 مليون يورو.

وتعد صفقة ليروى ساني من نادي مانشستر سيتي إلى بايرن ميونيخ كانت من اقوى الصفقات المنتظرة هذا الصيف قبل انتشار فيروس كورونا، وكان سيستفيد النادي الإنجليزي مبلغا كبيرا من بيع النجم الألماني، وأيضاً يرغب ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي في ضم هاري كين الذي وضع توتنهام مبلغا لن يقل عن 200 مليون يورو لرحيله.


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