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بـ"اليوجا".. نسرين طافش تشارك جمهورها بجلسة رياضية (فيديو)

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:52 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت الفنانة نسرين طافش فيديو لها أثناء ممارستها لبعض تمارينات اللياقة البدنية واليوجا على الموسيقى في منزلها، وذالك من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "طافش" بملابس الرياضة، وكتبت تعليقا على ها الفيديو قائلة "أعظم رحلة لأى شخص هي الرحلة إلى الداخل"، وتفاعل الجمهور مع هذا الفيديو من خلال التعليقات فقال أحدهم "ممتاز ياريت أنا أوصل لهذه المرحلة " وقال آخر "ماشاء الله".

وتراعي الفنانة نسرين طافش مشاركة جمهورها بكل ما هو جديد في حياتها الفنية والشخصية في ظل ما تمر به البلاد من أزمة انتشار فيروس كورونا ولزوم البقاء في المنزل للحماية من هذا الفيروس.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة السورية نسرين طافش هو مشاركتها في مسلسل "ختم النمر" بجانب عدد من الفنانين منهم أحمد صلاح حسني وميريهان حسين وعفاف شعيب ورشدي الشامي وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج.

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