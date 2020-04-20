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طريقة تفريز المقبلات استعدادا لشهر رمضان 2020

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:27 م
بوابة الفجر
سفرة رمضان دائما تكون مليئة بأطعم وأشهى لاكلات وتحرص ستات البيوت دائما على إعداد وجبات محتلفة في هذا الشهر الكريم، لكي تسعد افراد أسرتها، ومن ضمن الأكلات التي يجب تواجدها في السفرة طيلة الشهر هي المقبلات، حيث تعتبر المقبلات طبقا رئيسيا لا غنى عنه على سفرة الإفطار في شهر رمضان الكريم، وتحتاج المقبلات طريقة لتفريزها عليك معرفتها جيدا استعجاجا لشهر رمضان الكريم:

بعد تحضير كمية المقبلات اللازمة لشهر رمضان من الكبة أو كرات البطاطس باللحم أو الجبن، وقبل قليها أو شويها، نقوم بوضعها وصفها في الصينية، ثم نضعها في الفريزر حتى تجمد.

وبعد أن تتجمد يمكنك أن تضعيها في أكياس التفريز، وأحكمي إغلاق هذه الأكياس جيداً وأعيديها إلى الفريزر مرة أخرى.

واخرجيها عند اللزوم واتركيها فترة لكي تبرد وفومي بقليها أوشويها حسب الرغبة.

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طريقة تفريز المقبلات شهر رمضان الكريم شهر رمضان رمضان المقبلات

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