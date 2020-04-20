عمرو مرعي يكشف حقيقة انتقاله للأهلي

تحدث عمرو مرعي مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة عن حقيقة انتقاله لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





تصريحات عمرو مرعي





وقال عمرو مرعي في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورت: " إن الحلم الذي كان يسعي إليه، هو الانضمام للأهلي المصري.





وأضاف مرعي: "وقعت للأهلي في وقت سابق على بياض، لكن الأمور لم تتم وانتقلت للنجم الساحلي التونسي".





وأوضح مهاجم مصر المقاصة أنه يحترم الزمالك وجماهيره لكنه يحلم باللعب للأهلي منذ صغره.





الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس الوزراء المصري يقررا تأجيل الدوري





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية ومجلس الوزراء قد قررا تأجيل مسابقة الدوري الممتاز لمدة 15 يوم إضافية حتى 23 أبريل الجاري، وذلك حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.