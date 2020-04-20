الاتحاد الأوروبي يشهد تأجيلات في "الصفقة الخضراء" بسبب فيروس كورونا

ستؤجل المفوضية الأوروبية بعض سياسات المناخ بموجب اقتراحها "الصفقة الخضراء" بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد، لكن الجدول الزمني للكشف عن هدف جديد للانبعاثات لعام 2030 لم يتغير، حسبما أفادت مسودة وثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز".





وقالت المسودة، إن خطة الزراعة المستدامة قد تحتاج إلى إعادة صياغة إذا غيرت المفوضية اقتراحها بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي المتعددة السنوات 2021-2027 القادمة في ضوء الوباء، وفقًا لـ"رويترز".





وبحسب الوثيقة، ففي الوقت نفسه، تم تأجيل خطط مساعدة الكتلة على التكيف مع تأثير تغير المناخ ، وتحسين الإدارة المستدامة للغابات، وإعطاء المستهلكين معلومات أفضل عن إعادة التدوير وإصلاح المنتجات، حتى عام 2021.





وقالت متحدثة باسم المفوضية: "تقوم المفوضية حاليًا بمراجعة برنامج عملها لعام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا. نخطط لتقديم برنامج عمل محدث في الأسابيع التالية".





ومع ذلك، تقول مسودة لخطة العمل المنقحة، إن السياسات المناخية الأكثر إلحاحًا للمدير التنفيذي للاتحاد الأوروبي لن تتأخر.





وتشمل هذه خطة لاقتراح هدف مناخي أكثر طموحًا للاتحاد الأوروبي لعام 2030 في سبتمبر.





وأضافتة المسودة، أن المراجعة المستهدفة هي "عنصر محوري" لسياسة الاتحاد الأوروبي بشأن المناخ.





أجبر الوباء والصدمة الاقتصادية السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي على مراجعة خططها لعام 2020، نظرًا لأن الفيروس الجديد يتطلب تركيزًا عاجلاً على ضمان التعافي الاقتصادي في الوقت الذي يكون فيه معظم الموظفين التنفيذيين في الاتحاد الأوروبي تحت الإغلاق في المنزل.





يمكن تأجيل المبادرات التي تتضمن خططًا لحماية التنوع البيولوجي والإصلاحات لجعل الزراعة أكثر استدامة، والتي سيتم الكشف عنها في 29 أبريل، حتى وقت لاحق في عام 2020.





كما يمكن تأجيل الإصلاحات لجعل قطاعي النقل والكيماويات أكثر استدامة إلى وقت لاحق من هذا العام.





وتعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط من أجل الكشف عن هدف جديد لعام 2030 في الوقت المناسب لقمة الأمم المتحدة للمناخ في جلاسكو، التي كان من المقرر عقدها في نوفمبر ولكن تم تأجيلها حتى عام 2021.





تحتاج المفوضية إلى تشجيع تخفيضات أكبر لانبعاثات الاتحاد الأوروبي على مدى العقد المقبل لوضع الكتلة على المسار الصحيح لرؤية "الصفقة الخضراء" التي تنص على أنه بحلول عام 2050، لن تصدر دول الاتحاد الأوروبي غازات دفيئة أكثر مما يمكن امتصاصه.