الأردن يؤجل زيادات رواتب القطاع العام بسبب تداعيات كورونا

قال وزير المالية الأردني اليوم الأحد إن الأردن سيؤجل زيادات رواتب القطاع العام المخصصة في ميزانية 2020 حتى نهاية العام لتخفيف الضغوط على موارده المالية من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد.









وقال محمد العسعس لتلفزيون المملكة إن الخطوة كانت جزءا من الإجراءات المالية التي اتخذت بعد أن أخرجت الأزمة ميزانية بقيمة 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار) لعام 2020 عن مسارها. وكانت الميزانية تشمل بعض أكبر زيادات في رواتب موظفي الحكومة منذ سنوات.





وفي سياق ذي صلة أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة الأحد تخفيف إجراءات حظر التجول في أربع محافظات جنوبية لم تسجل فيها أي إصابات بفيروس كورونا المستجد.









وقال العضايلة، وهو أيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحافي "تقرر تعديل إجراءات حظر التجول في محافظات الكرك والطفيلة ومعان (جنوب المملكة) إبتداءا من صباح يوم الأربعاء المقبل، وبالإجراءات المتّبعة نفسها في محافظة العقبة" التي خفف حظر التجول فيها إبتداء من صباح الأحد.









وأوضح أنه "سيتمّ إغلاق كلّ محافظة عن الأخرى، والسماح للمواطنين في هذه المحافظات بالحركة ما بين الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً".









وسيسمح لأهالي هذه المحافظات الأربع التحرك بالسيارات وإستئناف فتح محالهم ودكاكينهم وإستئناف عمل المنشآت التجارية ضمن التوقيت نفسه.









وشدد العضايلة على أنه "سيتم التعامل مع أي مظاهر تخالف التعليمات في المحافظات الأربع بحزم والعودة الى الوضع السابق"، محذرا خصوصا من التجمعات كالافراح ومجالس العزاء.









ولم تسجل في محافظات المملكة الجنوبية كالعقبة والطفيلة ومعان والكرك أي إصابات بفيروس كورونا.









ومن جانب آخر، أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري أن الحكومة ستسمح بعمل محلات تجارية وصناعية اعتبارا من الثلاثاء في تخفيف لقيود كورونا المستجد.









وقال الحموري في مؤتمر صحافي "إعتبارا من يوم الثلاثاء القادم سيتم السماح بفتح محلات بيع وصيانة اجهزة الكومبيوتر والاجهزة الخلوية ومحال المجوهرات ومكتبات القرطاسية ومحلات بيع السماعات والنظارات والعدسات الطبية ومحلات بيع الكهربائيات والالكترونيات ومحال بيع القهوة ومحال تصليح إطارات السيارات والكهربائيات".

واضاف "سيتم كذلك السماح بفتح محلات بيع الالبسة والاثاث من خلال خدمة التوصيل الى المنازل".









وأوضح الحموري إنه "سيتم السماح لهذه القطاعات بالعمل بنسبة 30 بالمئة من عدد العمال في حال كان عددهم أكثر من عشرة فيما سيتم السماح بتشغيل ثلاثة عمال في حال كان عددهم أقل من عشرة".









وستعمل كل هذه المحال من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة السادسة مساء.









وخلص الحموري الى انه "في حال ساء الوضع الوبائي في البلاد فنحن سنعود ونتراجع عن هذه النسب، أما في حال تحسن الوضع الوبائي فسيسمح لهذه المحال بالفتح بشكل أكبر"، مشيرا إلى إنه "سيتم الاعلان عن آلية منح تصاريح العمل قريبا".









ولا تزال صالات السينما والمقاهي والنوادي والمطاعم مغلقة، وسيسمح للمطاعم خلال الايام القليلة المقبلة بالتوصيل الى المنازل فقط.









وما زال الأردن نسبياً بمنأى من تفشي الوباء على نطاق واسع مع تسجيله 417 إصابة مؤكدة بالفيروس وسبع حالات وفاة، وفق الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.









وفرضت الحكومة الأردنية في 21 مارس الماضي حظر تجول شاملاً ضمن إجراءات اتّخذتها لمواجهة جائحة كوفيد-19.









ثم خفف لاحقا فسُمح لبعض القطاعات الحيوية بالعمل ضمن شروط وساعات محددة، كما سُمح للمواطنين بالخروج سيرا للتبضع من البقالات والمحال القريبة من مكان سكنهم.









وأغلق الجيش الشهر الماضي العاصمة عمّان وجميع محافظات المملكة ومنع التنقل بينها حتى إشعار آخر.

وقررت الحكومة في 18 مارس تعطيل القطاعين العام والخاص حتى منتصف ابريل الحالي، ثم قررت تمديد هذه العطلة حتى نهاية الشهر.