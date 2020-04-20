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بغداد بو نجاح يحسم قرار رحيله عن السد وحقيقة الانتقال للهلال السعودي

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:50 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أكد الدولي الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري ، أنه مستمر مع فريقه لأطول فترة ممكنة ولا صحة لما يتردد في وسائل الإعلام عن رحيله في المريكاتو الصيفي القادم.

وقال بونجاح في تصريحات عبر حوار على موقع "انسجرام من خلال موقعه الشخصي إنه متمسك بالبقاء مع السد ولا أفكر في الرحيل في الوقت الحالي، مشيرا الى إنه تشرف باللعب إلى جانب النجم الإسباني تشافي الذي أصبح مدربا للسد بعد اعتزاله.


وعن مدى إمكانية الانتقال للهلال السعودي إذا قدم له عرضا، حيث قال إنه "سداوي" في إشارة إلى تمسكه بالبقاء في السد.

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