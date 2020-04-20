بغداد بو نجاح يحسم قرار رحيله عن السد وحقيقة الانتقال للهلال السعودي

أكد الدولي الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري ، أنه مستمر مع فريقه لأطول فترة ممكنة ولا صحة لما يتردد في وسائل الإعلام عن رحيله في المريكاتو الصيفي القادم.

أكد الدولي الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري ، أنه مستمر مع فريقه لأطول فترة ممكنة ولا صحة لما يتردد في وسائل الإعلام عن رحيله في المريكاتو الصيفي القادم.