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سويسرا تكشف عن موعد إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:54 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت قناة روسيا اليوم، في خبر لها، بأن مارتن باخمان أستاذ علم المناعة فى جامعة برن بسويسرا، كشف أنه من المنتظر أن تطرح بلاده خلال شهر أكتوبر القادم لقاحًا ضد فيروس كورونا الذي اجتاح العالم منذ ديسمبر الماضي.

 

وجاءت تصريحات أستاذ علم المناعة فى جامعة برن بسويسرا وجامعة أكسفورد، خلال لقاء مع الصحفيين المعتمدين فى قسم الأمم المتحدة بجنيف.

 

وأعلنت السلطات السويسرية، أن اللقاح سيطرح بين شهرى أكتوبر وديسمبر 2020، وسيطرح عالميا بداية من العام المقبل، وذلك تبعا للقدرة على الإنتاج، ولمدى سماح الإدارات المحلية للدول باستقبال هذا اللقاح.

 

 كما أشارت السلطات السويسرية، إلى أنه سيتم إنتاج اللقاح فى شركات أدوية سويسرية، وستجرى الأبحاث بالتعاون بين عدد من الدول ومراكز الأبحاث، إضافة لمنظمة الصحة العالمية.

 

وكانت جامعة كسفورد، قالت إنها بدأت الاختبارات الأولى على البشر هذا الأسبوع على لقاح محتمل، بعد  تجازو مرحلة التجارب الحيوانية.

 

 ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

 

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

 

 

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فيروس كورونا سويسرا انتاج لقاح أكتوبر القادم

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