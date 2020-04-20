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بسبب ممرضات مصر.. درة تتصدر مؤشر البحث العالمي "جوجل"

الإثنين 20/أبريل/2020 - 04:34 م
درة
درة
مي مرسي
تصدرت الفنانة درة موشر البحث العالمي "جوجل" في الساعات الأخيرة بعد الهجوم الذي حدث ضدها بسبب اعتبار فيلمها "يوم وليلة" إهانة لمهنة التمريض.

وطالب نقيب عام مهنة التمريض بمنع الفيلم من العرض وتوقف بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن راعت الفنانة درة أن تقوم بالرد على ما يثار حولها من هذا الهجوم.

وتحدثت درة عن الفيلم من خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي وائل الإبراشي، في حلقة خاصة من برنامجه "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصري، وذكرت درة أن دورها في الفيلم لا يسئ اطلاقا للممرضات ودور الفن هو ذكر السلبيات والإيجابيات معا وليس جانب واحد فقط.

ووجهت درة رسالة للممرضين قائلة "أنتم فوق رأسنا من فوق وبنقدركم وبنحترمكم جدًا.. ولازم نبطل نغضب من الحاجات دي.. أي مهنة فيها ده وده.. فملائكة الرحمة والجيش الأبيض لهم منا كل التقدير والاحترام، موضحة أن الممثل دوره يؤدى شخصية من وحى المؤلف.

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