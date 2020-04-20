بتتر "سكر زيادة".. نانسي عجرم تتصدر قائمة الموسيقى الأكثر تداولًا عالمًيا

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تصدرت أغنية "العمر" التي قدمتها الفنانة نانسي عجرم، كتتر مسلسل "سكر زيادة" الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل، قائمة world music trending عبر موقع التديوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد أن حققت الأغنية تفاعلًا كبيرًا في مختلف أنحاء العالم.



وأيضًا تصدرت الأغنية قائمة أهم المواضيع المتداولة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد أصدار الأغنية بساعات قليلة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أغنية "العمر" من كلمات تامر حسين، ومن ألحان وليد سعد، ومن توزيع أحمد إبراهيم.



مسلسل "سكر زيادة" يقوم ببطولته الفنانة هالة فاخر ونبيلة عبيد وسميحة أيوب ونادية الجندي، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، والمسلسل من تأليف أمين جمال، ومن إخراج وائل إحسان.