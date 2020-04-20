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هكذا هنأ أوس أوس جمهوره بشم النسيم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 04:54 م
اوس اوس
اوس اوس
مي مرسي
هنأ الفنان الكوميدي محمود أسامة المعروف ب"أوس أوس" جمهور بعيد الربيع، وذالك من خلالتغريدة له عبرحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب "أوس أوس" تعليقا على صورة نشرها تعبر عن "شم النسيم" قائلا "هابي شم النسيم #زيا_اتنين_في _الصندوق_أوس أوس".

وتفاعل الجمهور مع هذه التغريدة منخلال خاصية التعليقا فقال أحدهم "كل سنة وانت طيب يا خفيف الظل" وقال آخر "كل سنة وانت طيب يا قلبي رمضان كريم عليك وشم النسيم سعيد عليك".

ويستعد "أوس أوس" لعرض مسلسله "روحين وزكيبة" الذي كان من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل لكن تم تأجيله ويشارك في هذا العمل عدد من الفنانين منهم حمدي الميرغني وهومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.

يذكر أن آخر أعمال "أوس أوس" هو مشاكته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "هوجان" بجانب الفنان محمد إمام.

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