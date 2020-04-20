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رغم إغلاقها.. محمد رجائي: حديقة الحيوان دخلت كل بيت في شم النسيم (فيديو)

الإثنين 20/أبريل/2020 - 04:39 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور محمد رجائي، مدير حديقة الحيوان، إنه تم إغلاق حديقة الحيوان اليوم لأول مرة في أعياد شم النسيم تماشيًا مع قرارات مجلس الوزراء ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا،

وأضاف "رجائي"، خلال حواره مع مراسل فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن وزارة الزراعة أعلنت مبادرة "شم النسيم في بيت"، تضمنت إذاعة مقاطع مصورة من داخل حديقة الحيوان عبر وسائل الإعلام؛ حتى يتمكن عشاق حديقة الحيوان في جميع أنحاء الجمهورية والأطفال المرتبطين بها من مشاهدة فيلم وثائقي للحديقة اليوم.

وشدد مدير حديقة الحيوان، على أنه لم يكن يتوقع هذا الصدى والمردود الكبير للفيلم التسجيلي، وما يحتويه من مواقع أثرية والحيوانات الموجودة بالحديقة، معقبًا: "حديقة الحيوان رغم إغلاقها دخلت كل بيت في مصر في شم النسيم".
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و239 حالة وفاة.

وفي إطار تكاتف مؤسسات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالنيابة عن جميع العاملين بالقطاع الطبي، الشكر للقوات المسلحة المصرية، لدعمها القطاع الطبي والفرق الطبية من خلال زيارتهم لعدد من مستشفيات العزل والحميات وتقديم شهادات تقدير لهم وتكريمهم لما يقومون به من دور حيوي في خدمة وطنهم، مؤكدة أن ذلك كان له بالغ الأثر في رفع الروح المعنوية لهم والاستمرار في تأدية واجبهم، كما أثنت على جهود القوات المسلحة في عمليات تعقيم وتطهير المنشآت الحيوية والطرق والميادين.

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