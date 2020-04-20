نجم الزمالك يطلب تحديد مصيره مع الفريق









ينتظر واحد من نجوم نادي الزمالك حسم مصيره مع النادي خلال الساعات القليلة القادمة سواء بالبقاء أو الرحيل عن النادي.





وطلب حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك من إدارة النادي حسم موقفه الفترة القادمة سواء بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أو تجديد عقده مع الفريق.





وينتهي عقد حازم إمام مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري وكانت إدارة القلعة البيضاء قد أكدت وجود نيه لتجديد عقد اللاعب ولكن تعطل الأمر بسبب توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا.





وكان حازم إمام قد تلقى العديد من العروض في الفترة الأخيرة من بعض أندية الدوري المصري الممتاز لضمه في نهاية الموسم الجاري.



