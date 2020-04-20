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ليفربول يستقر على بديل الثنائي المرعب.. ومدافع لاتيني بالصورة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 04:44 م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
محمد جمال

يسعى ليفربول الإنجليزي فى تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بصفقات قوية من أجل الاستمرار فى تقديم مستوى مميز وتتويج بالبطولات.

 

وكان الريدز قريبا من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" وينقصه فقط 6 نقاط للتتويج رسميًا باللقب بعد غياب 30 عاما ولكن توقف المسابقة بسبب فيروس كورونا المستجد، أوقف الحلم.

 

ويسعى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم، وأيضًا يريد التدعيم خوفًا من رحيل محمد صلاح وساديو ماني بعد العروض التى يتلقاها الثنائي.

 

ويُعد أبرز أهداف ليفربول فى فترة الإنتقالات الصيفية القادمة هو المهاجم الألماني تيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني، والذى يريد كلوب تدعيم خط الهجوم بخدماته خلال الميركاتو الصيفي القادم، خوفًا من رحيل صلاح أو ماني.

 

وأيضًا يدرس المدرب الألماني تعزيز الخط الدفاعي، خاصة بعد خروج اللاعب الكرواتى ديان لوفرين من حساباته، بلاعب إشبيلية الإسبانى دييجو كارلوس، ليكون إضافة بجانب فيرجيل فان دايك.

 

وأصبح لوفرين والسويسري شاكيري، وأدم لالانا أقرب اللاعبين في الوقت للرحيل عن قلعة الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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