برلماني يشيد بقرار الحظر في شم النسيم: صائب وسيجني ثماره

أشاد الدكتور خالد هلالي، عضو مجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات" أمام الجمهور على مدار اليوم الاثنين، الذي يوافق شم النسيم، لمنع تفشي فيروس كورونا.





وأكد في تصريح إلى "الفجر" أنه قرار صائب من جانب الحكومة، وسيجني ثماره، و الشوارع خاوية تماما من المارة، ولا يوجد أحد بها وهناك التزام بنسبة 90٪ من المواطنين بقرارات الحكومة.





وأكد أن الحكومة متفاعلة من الأوضاع، ودائما تتخذ إجراءات استباقية، بهدف حماية المواطنين، ومحاصرة الفيروس.



