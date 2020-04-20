ليبيا.. الجيش يواجه القوات التركية والقاعدة (فيديو)





كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، عن حشد تركيا للميليشيات والأسلحة لتنفيذ هجوم على مدينة ترهونة الليبية؛ حيث قامت بنقل أسلحة شملت طائرات استطلاع تشويش ومقاتلات أخرى هجومية.





وقال المسماري: إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استفاد من الهدنة المعلنة في شهر يناير الماضي ونقل الإرهابيين إلى ليبيا؛ لتنفيذ مهام إرهابية ضد الجيش الليبي، وفقاً لما نقلته منصة "مداد نيوز".





وأوضح أن تركيا وتنظيم القاعدة وراء تحرك المليشيات في كافة ليبيا، وهناك قيادة ميدانية تركية خاصة في مناطق الجنوب الغربي، مؤكداً على أن الجيش مستمر في تطهير مناطق أقصى الجنوب الغربي بمحاذاة الحدود الليبية مع تشاد، والتي تستغلها عناصر القاعدة لدعم ونقل الميليشيات إلى ليبيا.





كما أكد على تصدي الجيش للعدوان التركي؛ حيث أسقط عدة طائرات في محاور القتال وقبض على عدد من المرتزقة وحرر أراضي واسعة كانت تسيطر عليها الميليشيات.



