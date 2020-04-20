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"الأرصاد" تصدر بيانًا حول طقس الغد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
رقية جمال
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة علي كافة محافظات الجمهورية.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا وشوائب عالقة نهارًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا وشوائب عالقة نهارًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد
يسود طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، شوائب عالقة نهارًا، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد
يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 32 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمي 29 درجة والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمي 30 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمي 35 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمي 35 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمي 36 درجة والصغرى 23 درجة، وسانت كاترين العظمي 25 درجة والصغرى 14 درجة.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم يسوده حالة من الاستقرار على مختلف أنحاء الجمهورية، ولكن هناك ارتفاع طفيف في درجة الحرارة.

وكشف "شاهين"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الإثنين، أن درجات الحرارة سترتفع بشكل ملحوظ في النصف الثاني من الأسبوع الجاري، وستعاود انخفاضها بنهاية الأسبوع، موضحا أننا مقبلين على النصف الثاني من الربيع، وفيه تسجل درجة حرارة أعلى معدل على مدار العام.

وعن طقس أول أيام شهر رمضان، كشف مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ورياح خماسينية محملة بالأتربة.

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