مصرع فران على يد زوجته وعشيقها في الشرقية

Advertisements

شهدت قرية الحلوات التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية جريمة مروعة، حيث أقدمت سيدة على قتل زوجها بمعاونة عشيقها.



وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا يفيد تلقي مركز شرطة الإبراهيمية بلاا بالعثور على " ا ج " فران مقيم بقرية الحلوات التابعة لمركز الإبراهيمية ملقى ناحية أراضي زراعية بالقرية مصابا بارتجاج في المخ وكسر في الجمجمة إثر الاعتداء عليه بالضرب من قبل آخرين، وجرى نقله إلى مستشفى الأحرار التعليمي وتوفي متأثرا بإصابته.



انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات. والفحوصات اللازمة وتبين أن وراء الواقعة زوجة المجني عليه وشخص تربطه بها علاقة غير شرعية، حيث اتفقا على التخلص منه واستدرج الأخير المجني عليه ناحية الأراضي الزراعية بعيدًا عن المنازل ثم قام بالاعتداء عليه بأداة خشبية ما أدى لإصابته التي أودت بوفاته.



وألقت الشرطة القبض على الزوجة وعشيقها واعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق كما اصحبطت قوة من الشرطة وفريق من النيابة المتهمين وقاما بتثميل الجريمة.وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.