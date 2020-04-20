Advertisements

مصرع فران على يد زوجته وعشيقها في الشرقية

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
سمر السيد
شهدت قرية الحلوات التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية جريمة مروعة، حيث أقدمت سيدة على قتل زوجها بمعاونة عشيقها.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا يفيد تلقي مركز شرطة الإبراهيمية بلاا بالعثور على " ا ج " فران مقيم بقرية الحلوات التابعة لمركز الإبراهيمية ملقى ناحية أراضي زراعية بالقرية مصابا بارتجاج في المخ وكسر في الجمجمة إثر الاعتداء عليه بالضرب من قبل آخرين، وجرى نقله إلى مستشفى الأحرار التعليمي وتوفي متأثرا بإصابته.

انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات. والفحوصات اللازمة وتبين أن وراء الواقعة زوجة المجني عليه وشخص تربطه بها علاقة غير شرعية، حيث اتفقا على التخلص منه واستدرج الأخير المجني عليه ناحية الأراضي الزراعية بعيدًا عن المنازل ثم قام بالاعتداء عليه بأداة خشبية ما أدى لإصابته التي أودت بوفاته.

وألقت الشرطة القبض على الزوجة وعشيقها واعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق كما اصحبطت قوة من الشرطة وفريق من النيابة المتهمين وقاما بتثميل الجريمة.وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

أخبار تهمك

خيانة جديدة.. نجم بايرن ميونيخ يخون برشلونة من أجل ريال مدريد

منذ ساعة و 17 دقيقة

زيدان يعطي الضوء الأخضر لخطف هدف برشلونة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

منذ ساعتين و 23 دقيقة

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

منذ حوالي 23 ساعة

سويسرا تكشف عن موعد إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

بدأت التجارب.. خبر سار من مستشار الرئيس عن علاج كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موعد إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

منذ يوم

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الأهلي والإسماعيلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أول تعليق من انتصار السيسي بمناسبة عيد شم النسيم

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. الأهلي يُخطط للتعاقد مع "كاسحة الألغام"

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

تناول هذا النوع.. أسماك مملحة غير ضارة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

سويسرا تكشف عن موعد إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا

03:54 م

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

01:22 م

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

03:14 م

عاجل.. موعد إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

03:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم