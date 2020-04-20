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رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد الحدائق والمتنزهات للتأكد من إغلاقها

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:02 م
مدينة العاشر من رمضان
مدينة العاشر من رمضان
في جولة تفقديه صباح اليوم، قام المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز العاشر من رمضان والمشرف علي جهاز خليج السويس، والمهندس حمدي هزاع، نائب رئيس الجهاز وقيادات الجهاز، بالمرور على انحاءالمدينة للتأكد من التزام المواطنين بقرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وخلو المسطحات الخضراء من أي  مظاهر لتواجد المواطنين في يوم شم النسيم.

وأكد المهندس خالد شاهين  أن جهاز المدينة ملتزم بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء  بإستمرار غلق حديقة الكفراوي، وغيرها من المسطحات الخضراء.

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يوم شم النسيم العاشر من رمضان الحدائق والمتنزهات

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