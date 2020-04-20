نيكول سابا تشارك جمهورها مع زوجها بتأثير جديد للتصوير

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شاركت الفنانة نيكول سابا فيديو لها يجمعها بزوجها يوسف الخال وهم يستخدمون تأثير جديد للتصوير من أحدث جلسة تصوير لهم، وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتراعي دائما الفنانة نيكول سابا أن تشارك جمهورها بكل ما هو جديد في حياتها مع زوجها يوسف الخال،عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذالك في ظل أزمة كورونا وضرورة البقاء في المنزل.



وتقوم "سابا" بتوعية جمهورها لعدم انتشار فيروس كورونا واعطائهم بعض النصائح لكيفية الوقاية من هذا الفيروس وتلتزم بالبقاء في المنزل كمان نصحت السلطات اللبنانية.



وكانت الفنانة اللبنانية نيكول سابا قد اعتذرت عن مسلسل "الوجه الآخر" معللة ذالك عدم وجود معها متسع من الوقت وانشغالها في عدد من الأعمال بين لبنان ومصر.