حدائق جمصة بلا مواطنين في شم النسيم "فيديو وصور"

112 إصابة جديدة بكورونا



239 حالة وفاة



شهدت حدائق ومتنزهات مدينة جمصة، اليوم الاثنين، عدم تواجد مواطنين وتجمعات وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بغلق جميع الحدائق العامة تزامنًا مع أعياد شم النسيم، منعا لتجمع المواطنين في إطار تكثيف الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.ومن ناحيته، قام الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، بجولة تفقدية بمدينة جمصة، يرافقه هيثم الشيخ، نائب المحافظ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام للمحافظة؛ للتأكد من تطبيق قرار الغلق بالحدائق وخلوها من المواطنين وأي وجود لمظاهر الاحتفال وتابع رش الحدائق العامة المفتوحة والمغلقة لمنع المواطنيين بأي وسيلة من الجلوس بداخلها.وفي السياق ذاته، أغلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، الشوارع المؤدية لشارع المشاية بالمنصورة "البحر" لمنع الاحتفالات بشم النسيم وقامت بوضع الحواجز الحديدية.ومن المقرر أن يتوجه المحافظ لمصيف ومدينة جمصة لمتابعة تنفيذ قراره بغلق شواطئ مدينة جمصة والشيخ زايد وتقسيم 15 مايو والمنصورة الجديدة وغلق الحدائق والمنتزهات العامة لمنع التجمعات خاصة خلال احتفالات شم النسيم.ونوه المحافظ، بأن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين ومنع التجمعات والزحام في إطار منظومة القرارات التي صدرت للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره.كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأحد، خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة حتى الأمس.وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا، لافتًا إلى تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن وفاة 15 حالة.وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و239 حالة وفاة.وفي إطار تكاتف مؤسسات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالنيابة عن جميع العاملين بالقطاع الطبي، الشكر للقوات المسلحة المصرية، لدعمها القطاع الطبي والفرق الطبية من خلال زيارتهم لعدد من مستشفيات العزل والحميات وتقديم شهادات تقدير لهم وتكريمهم لما يقومون به من دور حيوي في خدمة وطنهم، مؤكدة أن ذلك كان له بالغ الأثر في رفع الروح المعنوية لهم والاستمرار في تأدية واجبهم، كما أثنت على جهود القوات المسلحة في عمليات تعقيم وتطهير المنشآت الحيوية والطرق والميادين.وعقدت الوزيرة اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية بـ9 مستشفيات عزل وهم "أبوخليفة، العجمي، 15 مايو، العجوزة، تمي الأمديد، بلطيم، النجيلة، ملاوي ومستشفى قها"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.