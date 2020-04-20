البرازيل تحتل قمة الدول المصدرة للاعبين حول العالم

احتلت البرازيل صدارة الدول المصدرة للاعبين حول العالم، وذلك وفقًا لدر لدراسة أجراها مرصد (CIES) لكرة القدم، وجاءت الأرجنتين في المركز الثالث، وإسبانيا في الخامس.









وأعدت هذه الدراسة تصنيفاً خاصاً بالدول وفقاً لعدد اللاعبين الذين لعبوا كرة قدم احترافية في الخارج خلال العام الحالي، وجاءت البرازيل في صدارة القائمة بـ1600 لاعب، بنسبة 74.6% في أندية دوري درجة أولى.







واحتلت فرنسا المرتبة الثانية في القائمة بـ1027 لاعباً، بنسبة 74% في أندية الدرجة الأولى؛ والأرجنتين في المركز الثالث بـ972 لاعباً بنسبة 75.5%؛ وإنجلترا الرابعة بـ565 لاعباً (%77.9)؛ وإسبانيا في المركز الخامس بـ559 لاعباً وأعلى نسبة لاعبين في أندية الدرجة الأولى بـ78.5%.







ووفقاً للدراسة، فإن ما مجموعه 186 نادياً لديه لاعب أجنبي واحد على الأقل في 141 دوري مقام في 93 دولة مدرجة في الدراسة.







ويشير المرصد إلى أن البرتغال هي الوجهة الرئيسية للاعبين البرازيليين، وتشيلي هي وجهة الأرجنتينيين، وإنجلترا وجهة اللاعبين الإسبان.



