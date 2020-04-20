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مرتضى منصور يحذر نجوم الزمالك من "البث المباشر"

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:09 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
أحمد السيد
حذر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور لاعبي الفريق الأول من استعمال خاصية البث المباشر أثناء فترة التوقف الحالية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وقام مسؤولو نادي الزمالك بإخطار اللاعبين بتوقيع غرامة مالية تقدر بمائة ألف جنية في حالة الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عبر خاصية البث المباشر. 

ونبه مجلس الإدارة على اللاعبين بعدم الظهور في أي قناة تليفزيونية أو عمل أي لقاء صحفي دون إذن، حيث يكون الظهور في قناة النادي فقط بالتنسيق مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة. 

وقد قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مد اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. 

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا. 

يذكر أن فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.



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مرتضى منصور لمكافحة كورونا رياضة رئيس الزمالك اخبار الرياضية

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