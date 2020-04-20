تكثيف أمني بشوارع وميادين القاهرة لتطبيق قرار الحظر

شهدت محافظة القاهرة، تكثيفا أمنيا بشوارع وميادين المحافظة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بإيقاف كافة وسائل النقل العام، وإغلاق المتنزهات والحدائق العامة والمحال التجارية على مدار اليوم تزامنًا، الاحتفالات بأعياد شم النسيم، وذلك منعا لحدوث تجمعات، وانتشار كورونا.





وأكد اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، نشر الأكمنة الثابتة بالطرق والشوارع الرئيسية بالمحافظة، ومرور الدوريات الأمنية المتحركة على الطرق لتأكيد إلتزام المواطنين، بقرار رئيس مجلس الوزراء.





ووجه مدير أمن القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجاء ذلك في إطار الإجراءات القانونية التي اتخذتها الدولة، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وانتشار عدوى فيروس الكورونا.



