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وزارة الثقافة الأردنية توقع اتفاقية مع "بلان انترناشونال" لدعم برامجها الثقافية

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:13 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

قال وزير الثقافة الأردني د.باسم الطويسي، إننا في هذا الظرف بأمس الحاجة للثقافة وتأسيس القاعدة التي تبنى عليها قيم ومفاهيم الحماية المجتمعية والانسانية، وعلى رأسها الوان الابداع والتي اشتملت عليها  مسابقات وزارة الثقافة.

 

وأضاف وزير الثقافة خلال توقيع اتفاقية دعم مسابقات وزارة الثقافة مع مؤسسة "بلان انترناشونال" ان وزارة الثقافة تؤمن بأهمية الانفتاح والتعاون مع مؤسسات الوطن المختلفة، واهمية التقارب المعنوي والتواصل الانساني في مواجهة التباعد الاجتماعي مما يثري ويغني برامج وزارة الثقافة خلال الازمة  والتي وصلت ارقام المشاركة فيها 60 الف مشارك مما يحملنا مسؤولية كبيرة تجاه هؤلاء وان نعيد حساباتنا تجاه هذه الفئات مستقبلا، وان نسعى الى التعاون مع مؤسسات الوطن.

 

الطويسي أكد على أهمية هذه الاتفاقية والتي تأتي لدعم هذه الابداع بشتى اشكاله وضمن الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والعالم، واستثمار أوقات الأطفال والشباب داخل البيت ضمن مبدأ التباعد الاجتماعي بهدف الوصول إلى قطاعات واسعة من هذه الفئة الكبيرة في المجتمع، للكشف عن المواهب وتحفيزها من خلال تقديم مئة جائزة أسبوعيًا في حقول الفنون والأدب، من خلال لجان تحكيم متخصصة، مما يُسهم في استثمار أفضل للأوقات داخل البيت والارتقاء بالعمل الثقافي المنشود لتحقيق التنمية الثقافية.

 

إلى ذلك أكدت مديرة مكتب بلان انترناشونال منى عباس اهمية البعد الثقافي الذي جاء خلال الجائحة متوازيا مع الجوانب الاخرى في ادارة الدولة واثبت وجوده مما دفعنا الى الاهتمام بهذا المشاريع المنبثقة عن وزارة الثقافة ، واننا نعمل بشكل مباشر مع العديد من المؤسسات المعنية بالشباب والطفولة والثقافة وعلى رأسها وزارة الثقافة  والمعنية بشكل مباشر بإيجاد جيل ناشئ يعنى بالإبداع.

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