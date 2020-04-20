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دولة عربية تعلن إقامة صلاة التراويح في شهر رمضان مع وجود "الكورونا"

الإثنين 20/أبريل/2020 - 04:58 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
الفجر

أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية، أنها قررت فتح جامع الفاتح لصلاة العشاء والتراويح والقيام في شهر رمضان المبارك، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء البحرين "بنا"، اليوم الإثنين.

وقالت الوزارة البحرينية: إن "هذا القرار يأتي إظهارًا لهذه الشعيرة التي تترقبها جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها".

كما أوضحت أن إقامة صلاة العشاء والتراويح خلال رمضان ستكون وفقًا للضوابط المعمول بها في صلاة الجمعة، القاضية بحظر التجمع لأكثر من خمسة أشخاص وإلزامهم بلبس الكمامات في الأماكن العامة والمجمعات التجارية والتجمعات والتباعد الجسدي لأكثر من مترين، على أن يكون فتح الجامع تحت رقابة الجهات الصحية المختصة.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، يوم السبت الماضي، عن تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليصل إجمالي عدد الإصابات القائمة إلى 1767 حالة من بينهم 7 حالات وفاة، و3 حالات تحت العناية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي 2,428 مليون إصابة، بينهم ما يقرب من 167 ألف حالة وفاة، وأكثر من 637 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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