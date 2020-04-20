وكيل تعليم كفر الشيخ تكشف إلى "الفجر": استعدادات إمتحانات الثانوية العامة والدبلومات

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قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن أعمال التعقييم والتطهير داخل المدارس والإدارات التعليمية تجري علي قدم وساق، لمواجهة إنتشار فيروس "كورونا المستجد"، وذلك إستعدادا لإستقبال طلاب المرحلة الثانوية والدبلومات الفنية لأداء إمتحانات نهاية العام الدراسي.



وكشفت وكيل التربية والتعليم، خلال حديثها مع "الفجر"، أنه قد تم تجهيز الاستراحات الخاصة بالملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان لامتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة حسب المواصفات التى حددتها وزارة التربية والتعليم وعدد الطلاب داخل كل لجنه، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية التى من المقرر ان يتم اتباعها لتوفير الحماية اللازمة للطلاب من أجل حمايتهم من فيروس "كورونا".



وأضافت كشك، أن الحفاظ علي صحة وسلامة الطلاب هي أولوية قصوي لدي وزارة التربية والتعليم، وأن أي قرار يتم إتخاذه يراعي ذلك في المقام الأول.



من جهة أخري فقد طالبت وكيل التعليم بكفر الشيخ، مديري الإدارات التعليمي بموافاتها بتقرير يومي بشأن دخول جميع المدارس التابعة للإدارة على المنصة الإليكترونية ـ وقيام المعلمين بالدخول علي الصفوف الافتراضية مع شرح كيفية الدخول علي المنصة التعليمية الافتراضية والتفاعل معها مع تقديم شرح لكيفية الدخول علب المنصة التعليمية وتسجيل الطلاب وتحديد مسئول تطوير لمواجهه اي مشكلات بشأن الدخول الي المنصات بأكواد الطلاب.





وحذرت كشك، من استغلال الطلاب بشأن الأبحاث التعليمية فى السنوات الدراسية المختلفة مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية رادعة فى مواجهة اي مخالفات فى هذا الشأن، مؤكدة أن الإجراءات القانونية الصارمة والفورية فى انتظار كل من تسول له نفسه استغلال حاجة الطلاب لإعداد الأبحات التى اشترطتها وزارة التربية والتعليم للنقل من مرحلة إلى أخرى.





كما وجهت الدكتورة بثينه كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الشكر والتقدير لطلاب وطالبات مدرسه الصردي التابعه لإدارة دسوق التعليميه التي تميزت بإعداد فيديو للطلاب وهم بمنازلهم عبروا خلاله عن استفادتهم من توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كنموذج متميز من بين عشرات النماذج التي انتجتها وتميزت بها مدارس إدارات مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ،للتواصل الدائم بين المديرية والإدارات التعليمية والمدارس وبين الطلاب وأولياء أمورهم.

