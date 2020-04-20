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ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في إنجلترا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:10 م
بوابة الفجر
وكالات

ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في مستشفيات إنجلترا إلى 14829 حالة، عقب تسجيل 429 حالة وفاة جديدة.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إن "المملكة المتحدة في حاجة إلى التيقن من أن أي رفع أو تخفيف لإجراءات التباعد الاجتماعي لن يتسبب في موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا".

وأضاف المتحدث: أن "مصدر القلق الأكبر هو حدوث موجة ثانية، هذا ما سيُلحق في نهاية المطاف أكبر ضرر بالصحة والاقتصاد"، مردفاً "وإذا استأنفنا الحركة بشكل أسرع من اللازم فقد يبدأ الفيروس في الانتشار بشكل متسارع مجددا".

واختتم كلامه قائلاً: "نحتاج إلى التيقن من أنه إذا تحركنا لرفع بعض إجراءات التباعد الاجتماعي، فلن يؤدي ذلك إلى عودة انتشار الفيروس بشكل متسارع".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي 2,428 مليون إصابة، بينهم ما يقرب من 167 ألف حالة وفاة، وأكثر من 637 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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