ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في إنجلترا





ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في مستشفيات إنجلترا إلى 14829 حالة، عقب تسجيل 429 حالة وفاة جديدة.





وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إن "المملكة المتحدة في حاجة إلى التيقن من أن أي رفع أو تخفيف لإجراءات التباعد الاجتماعي لن يتسبب في موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا".





وأضاف المتحدث: أن "مصدر القلق الأكبر هو حدوث موجة ثانية، هذا ما سيُلحق في نهاية المطاف أكبر ضرر بالصحة والاقتصاد"، مردفاً "و إذا استأنفنا الحركة بشكل أسرع من اللازم فقد يبدأ الفيروس في الانتشار بشكل متسارع مجددا".





واختتم كلامه قائلاً: "نحتاج إلى التيقن من أنه إذا تحركنا لرفع بعض إجراءات التباعد الاجتماعي، فلن يؤدي ذلك إلى عودة انتشار الفيروس بشكل متسارع".



