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بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة جديدة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
حسام مجدي


دخل نادي بيراميدز في منافسة جديدة مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية لضم صفقة مفاجأة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأظهر بيراميدز اهتمام كبير بضم أسامة جلال مدافع نادي إنبي في الصيف القادم بعد أن أظهر الأهلي رغبة كبيرة في ضمه منذ فترة.

وتقدم نادي بيراميدز بعرض مالي ضخم لضم أسامة جلال في نهاية الموسم الجاري.

وطلب مسئولو إنبي الحصول على فرصة لدراسة العرض المقدم من بيراميدز والأهلي لضمه أسامة جلال في الصيف.


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