ثناء هاشم لـ'الفجر الفني': هذه فكرة "القمر آخر الدنيا".. وتامر حمزة مخرج أمين على النص

في البداية، كيف جائت فكرة مسلسل القمر أخر الدنيا؟



فكرة المسلسل جائت عندما قرأت بالصدفة رواية طعم الحريق لمحمود الورداني، وهي رواية قصيرة وتناقش أمور سياسية واجتماعية في فترة تاريخية سابقة أثناء هزيمة 67، وتدور حول ثلاثة أبناء تختفي أمهم ويبحثون عنها وسط أنحاء الهزيمة.



وأعجبتني فكرة البحث كثيرا، وبناء على ذلك قمت ببناء الحكاية بشكل معاصر واستحدثت خطوط وأشخاص وحاولت أن أجعل العمل رمزيا يقع في منطقة بين الواقع والخيال وليس حكاية واقعية صرف.



كيف تم اختيار الشخصيات؟



اختيار الممثلين مسئولية المخرج بالأساس، وأعتقد أن تامر حمزة وفق كثيرا فى اختيار الممثلين وهو مخرج مميز وأمين على النص لأبعد الحدود.





ما أصعب الشخصيات التي واجهتك أثناء الكتابة؟



هناك شخصيات كنت أثناء المعالجة أضع لها تصور معين في ذهني، ثم فوجئت أن الشخصيات عندما تنمو تتمرد على الكاتب وتشق لها طرقا أخرى فريدة كشخصية "مجدية" و"فريال"، وأنا بالأساس أستاذة بالمعهد العالي للسينما وأسير بالتوازى فى الكتابة مع الخط الأكاديمي، وقطعت مسافات فى كتابة المقال والدراسات السينمائية وكتابة القصة الأدبية والشعر، وقضيت سنوات أعمل فى السينما التسجيلية والروائية القصيرة وشاركت فى كتابة بعض الأعمال خارج مصر، ولكن كتابة مسلسل مصرى بالكامل تجربة جديدة وسعيدة بها وأتمنى أن تكون موفقة ومميزة وقيمة، ولدي مشروعات مستقبلية أتمنى أن تكون كما أريدها فالمبدع يجب أن يهتم بالكيف وليس بالكم.





هل انتهيتي من كتابة حلقات مسلسل القمر أخر الدنيا؟



انتهيت من الكتابة ولكن للظروف التى تمر بها مصر والعالم أضطريت لإعادة كتابة مشاهد كاملة وتغيير فى الأماكن، حيث أن المسلسل قائم على الترحال والبحث وهو ما يستحيل تنفيذه فى ظل هذه الظروف.





هل انتهيتم من تصوير جميع مشاهد القمر أخر الدنيا، وأين تم التصوير؟



مازال المخرج وطاقم العمل يصورون حتى الأن، لأن ظروف الحظر والإحتياطات الطبية عطلت التصوير أكثر من مرة.





كيف كانت كواليس العمل في المسلسل؟



كواليس المسلسل كانت دافئة والمخرج وطاقم العمل يصلون النهار بالليل لينهوا التصوير.





ما توقعاتك من ردود أفعال الجمهور على هذا المسلسل؟



أتمنى أن يحالف المسلسل التوفيق، لأننى حاولت أن يكون جديدا فى الطرح والبناء ولغة الحوار وفى النهاية النجاح والتوفيق بيد الله وحده.





هل تري أن أزمة فيروس كورونا سوف تؤثر على نسب المشاهدة؟



نسبة المشاهدة سواء في وجود الكورونا أو فى الظروف العادية دوما تكون مفاجأة لصناع العمل سلبا أو إيجابا، نحن نحاول صنع عمل مختلف وجديد وقيم والتوفيق من عند ربنا فى النهاية.





ماذا تفضلي في طرح اعمالك ان تكون داخل السباق الرمضاني أم خارجه؟



طرح العمل في رمضان له مميزات وعيوب، وخارج رمضان كذلك ولكن موسم رمضان دوما يحظى بدعاية مكثفة أكثر وأنا سعيدة بذلك ولكننى أعول على أن المسلسل يبقى ويشاهده المتفرج مرة بعد مرة وهذا هو النجاح الحقيقى أن يبقى العمل متوهج ككل الأعمال المهمة القديمة التى نشاهدها أكثر من مرة بلا ملل.





ما رأيك في طرح بعض المسلسلات على المنصات الالكترونية؟



المنصات الإلكترونية واقع وتطور طبيعى للتكنولوجيا حيث أن الإبداع مرتبط بها بلا شك ولكن عموم الجمهور غير مشتركين في هذه المنصات للأسف، ولكنها موجودة بشروطها الإنتاجية وطرق العرض ولها ايجابياتها وسلبياتها المعقدة.





قدمتي العديد من الأعمال، ما من هذه الأعمال الأقرب لقلبك؟



السينما التسجيلية هي الأقرب الى قلبي، وجميع الأعمال التي قدمتها من هذا النوع الفني، وأفتخر بها وأتمنى أن أستمر في صنعها كبحث وكتابة بلا إنقطاع، لأن السينما التسجيلية هي الإبداع والوعي والحقيقة، والمسئولية التي تنطوي على المخاطرة والمتعة في ذات الوقت.

مؤلفة موهوبة قدمت العديد من الأعمال الفنية الرائعة واستطاعت أن تكسب قلوب الملايين، فبمجرد أن تخطو خطوة بقلمها وأفكارها المبدعة في كتابة عمل تستطيع التأكد من نجاحه بشدة لما تمتاز به من براعة فهي مثال للفن الراقي المميز.وأجرى 'الفجر الفني' حوارا مع السيناريست ثناء هاشم للتحدث معها عن فكرة مسلسل "القمر أخر الدنيا"، الذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المرتقب.والى نص الحوار...