ياسمين صبري تكشف عن تفاصيل حياتها الشخصية (فيديو)

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تصدر فيديو حلقة قديمة لياسمين صبري مع الإعلامية منى الشاذلي، تريند مؤشر البحث على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والذي تحدثت فيه "صبري" عن تفاصيل في حياتها وكيف تقضي يومها.



وذكرت ياسمين صبري من خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلي في حلقة خاصة من برنامجها "معكم" المذاع على قناة " CBC"، أنها حصلت على بطولة الجمهورية في السباحة وأن والدتها أيضا حصلت على بطولة انجلترا في السباحة ولكنها تعيش في انجلترا، وذكرت أنهم من عائلة رياضية حيث أن اخواتها ووالدها أيضا يمارسون الرياضة دائما.



وتحدثت "صبري" عن الروتين اليومي الذي تعيش فيه وهو استيقاذها لممارسة الرياضة في الجيم أو ركوب الدراجة والذهاب إلى المكتبة في الصباح،وأحيانا ما تقوم بالجلوس على الشاطئ وعبرت عن مدى حبها للجلوس أمام البحر ورؤية السماء والطبيعة لأنها تحب أن تنظر إلى كل ماهو ليس له نهاية.