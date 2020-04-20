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بإطلالة مشرقة.. يسرا تهنئ جمهورها بمناسبة شم النسيم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:37 م
يسرا
يسرا
ولاء عبد الناصر

تحرص الفنانة يسرا على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال نشر فيديوهات وصور من يومياتها الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات 'إنستجرام'.

ونشرت يسرا صورة لها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صفراء مميزة، حيث اعتمدت على فستان أصفر دانتيل، ومكياج خفيف يليق مع بساطة الفستان، وعلقت على الصورة قائلة"كل سنة وانتوا طيبين، خليكم بالبيت".


يشار إلى أن يسرا تخوض السباق الرمضاني المرتقب بمسلسل "خيانة عهد" ويشاركها في البطولة كلا من حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبرى، وهنادى مهنى وخالد أنور من إخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتجسد بطلة العمل الفنانة يسرا دور امرأة تمتلك مصنع ملابس ضمن أحداث المسلسل وتقوم بحل مشاكل أخواتها وتهمل ابنها الذى يجسده الفنان خالد أنور، الذى يلجأ إلى تعاطى المخدرات ويصبح مدمنا، وتتطور الأحداث بين يسرا وعائلتها فى إطار اجتماعى.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.

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