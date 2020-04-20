برلماني عن منع الاحتفالات بشم النسيم: قرار حكيم

أشاد عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات" أمام الجمهور على مدار اليوم الاثنين، الذي يوافق شم النسيم.





وقال في تصريح إلى "الفجر": إن قرار الإغلاق قرار حكيم من حكومة تتخذ كافة الإجراءات الاستباقية لمواجهة فيروس كورونا.





وأضاف أن الشوارع محافظة الإسكندرية وخاصة كورنيش الإسكندرية لا يوجد به مارة تماما، كما لا توجد حركة نقل داخل المحافظة، بالإضافة إلى غلق الحدائق العامة.





وأشار إلى أن هذه الإجراءات تساهم في عدم انتشار الفيروس، على عكس دول أخرى لم تقم باتخاذ الإجراءات الاستباقية لمكافحة الفيرس، ما أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة وزيادة معدلات الوفاة بشكل مخيف.



