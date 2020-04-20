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شم النسيم في الكورونا شواطئ وحدائق خالية من الزوار

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:02 م
ارشيفية
ارشيفية
سمر حسن
واجهت الشواطئ والحدائق والمتنزهات الخلو التام من المواطنين بعد قرارات الحكومة للتعامل مع عيد شم النسيم، اليوم الإثنين، لمنع تجمعات المواطنين ضمن الإجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا.

قرر رئيس الوزراء إيقاف كافة وسائل النقل العام منها السكة الحديد، ومترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام، ووسائل النقل النهرى، أتوبيسات الرحلات بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ، للحد من الكثافات.

شم نسيم مختلف

يذهب المصريون في شم النسيم، فى السنوات الماضية إلى الشواطئ والمتنزهات العامة، هذا العام، اختفى العيد بعد تحذيرات الدولة من أى تجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا، أصبحت الشواطئ والحدائق العامة وكافة المتنزهات والمقاهى لأول مرة بلا مواطنين.

حرص المواطنون على الاحتفال بشم النسيم في منازلهم بدون النزول للشوارع أو التواجد في الشواطئ، للحرص على سلامتهم ولمنع الاختلاط، وتضمنت قرارات الحكومة، إغلاق جميع المقاهى والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهى، والنوادى الليلية، والحانات، المحلات والمنشآت، أماكن التسلية أو الترفية

تضمنت حزمة قرارات الحكومة التى يسرى عليها قرار المد حتى 23 أبريل، تعليق حركة الطيران وإغلاق كافة المحلات التجارية والحرفية، منها محلات بيع السلع وتقديم الخدمات،" المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة ليلا وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي.

تغلق أمام الجمهور كل المطاعم، محلات ومنشآت التى تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة ليلا، تقرر وقف النقل العام في البلاد يوم شم النسيم ومنع التنقل بين المحافظات وغلق المتنزهات والحدائق والشواطىء.

قرار الحكومة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الحكومة تفرض هذه الاجراءات شديدة على المواطنين، فى شم النسيم، يراجع احتفال شم النسيم للموروث الثقافى المصرى، وخروج المواطنون التنزه فيه، ولكن الحكومة قررت تحقيق الصالح العام وحماية صحة المواطن.

أضاف مدبولي أن سبب تعليق احتفال شم النسيم هو الخوف من زيادة معدل الإصابات، حيث زادت الاصابات في عدد من البلدان بسبب التزاحم المواطنين خلال الاحتفال بأعيادهم مما أدى إلى انتشار المرض، ناشد رئيس الوزراء المواطنين بالابتعاد عن التجمعات، واقتصار الحركة، ووجهت الحكومة وزارة الداخلية والمحافظات، لتطبيق التحكم فى الشوارع الرئيسية، وحركة المرور، على الكورنيش فى المدن الساحلية أو النهرية.

غلق الشوارع 

أغلقت الشرطة، اليوم الاثنين، طرق الكورنيش بكافة المحافظات، ولا تسمح بانتظار السيارات مع توفير المسارات البديلة، فيما عدا محافظات "القاهرة، الجيزة، أسيوط" يتم تسيير حركة السيارات مع منع الانتظار بتلك الطرق حيث قرر رئيس الوزراء منع التنقل بين المحافظات، والتواجد الأمني المكثف بطرق الكورونيش.

أكدت هيئة السكة الحديد، إيقاف حركة القطارات على جميع خطوط السكة الحديد ماعدا قطارات نقل السلع التموينية والاستراتيجية، لن يتم تشغيل أى قطارات ركاب طوال اليوم وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى.

الشواطئ

نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إغلاق طريق الكورنيش، ووضعت كمين على الطريق لمنع مرور السيارات ومنع التجمعات، رفعت إدارة مرور الإسكندرية كافة السيارات من الطريق العام ووضعت كمين ثابت لمنع المرور ووفرت دوريات متحركة للتأكد من خلو طريق الكورنيش.

خلت شواطئ الإسكندرية من الزوار حيث أغلقت كافة بوابات الشواطئ على الكورنيش لمنع الدخول، أجرت محافظة الاسكندرية أعمال الصيانة فى بعض الأجزاء من الكورنيش، وقامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف حملات مكثفة على الكورنيش والشواطئ لمنع التجمعات.

انتشرت بطول الكورنيش حملات لمنع التجمعات، وتجوب سيارات محافظة الإسكندرية، طريق كورنيش الإسكندرية والأسواق للمناشدة المواطنين بالالتزام بالحظر وعدم التجمع على الشواطئ والكورنيش.

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