فانوس رمضان يتحدي كورونا.. إقبال على شراءه (صور)

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أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، الذي يأتي مختلفا بعد وباء كورونا الذي أجتاح العالم، ووصل إلى مصر، مسجلا وفيات وإصابات، وفرض العزل المنزلي لمنع انتشار العدوى.



ويعتبر فانوس رمضان أحد المظاهر الشعبيّة الأصلية في مصر، حيث يتطور شكله كل عام ليتحول إلى قطعة جميلة من الديكور العربي في الكثير من البيوت المصرية.



ويرتبط شهر رمضان المبارك بالفانوس والمسحراتي، ولكن رمضان هذا العام مختلفا بسبب وباء كورونا، مما دفع لعدم الشراء والإقبال.



ورصدت عدسة "الفجر"، ضعف الإقبال علي شراء الفوانيس في منطقة السيدة زينب التي تشتهر بصناعة الفوانيس وكثره الإقبال عليها، وكذلك منطقة الدرب الأحمر.



وحرص البعض من المواطنين على اقتناء الفانوس لأطفالهم، وفى الوقت نفسه يتخذون حذرهم باتباع طرق الوقاية من فيروس كورونا، حيث ارتدى عدد كبير منهم الكمامات الطبية والقفازات.



هذا وتستعد البيوت المصرية الآن لإستقبال شهر الخير بالتحضيرات من تعليق الأنوار والزينة، بالإضافة إلي تهيئة الأجواء للعبادة.



- الصوم خلال شهر رمضان اثناء الكورونا:-



كشفت وزارة الأوقاف أن فريضة الصيام قائمة علي الاصحاء المستطيعين بشأن شهر رمضان، ولا أثر لفيروس كورونا على الصيام على الإطلاق لغير المصابين بالفيروس وأصحاب الأعذار المرضية الأخرى، وأكدت دار الإفتاء المصرية أن مجرد الخوف من الإصابة بـ"كورونا" ليس مبررا للإفطار، وهو ما ندعمه ونؤكد عليه، إنما يكون الإفطار للمرضى وأصحاب الأعذار المعتبرة شرعًا.



- المساجد وصلاه التراويح في شهر رمضان



أكدت وزارة الاوقاف أنه لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق إقامة الجمع والجماعات بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان، وأنه لا مجال لفتح المساجد خلال الشهر الكريم مراعاة للمصلحة الشرعية المعتبرة، التي تجعل من الحفاظ على النفس البشرية منطلقًا أصيلًا في كل ما تتخذه الوزارة من قرارات، وأن فكرة إقامة التراويح في المساجد هذا العام غير قائمة لا بمصلين ولا بدون مصلين، فالساجد قبل المساجد، ودفع المفسدة وهي احتمال هلاك الأنفس مقدم على مصلحة الذهاب إلى المسجد، وقد جُعلت لنا الأرض كلها مسجدا وطهورا، ومن كان معتادا الذهاب إلى المسجد فحبسه العذر المعتبر شرعًا كُتب له ثواب ذهابه إلى المسجد كاملا غير منقوص وهو ما ينطبق على العذر القائم في ظروفنا الراهنة.



- التجمعات في رمضان



أشار وزارة الأوقاف أن الخطر بناء علي تصريحات وزارة الصحة في التجمعات، ولابد على التباعد الاجتماعي والأخذ بجميع الإجراءات الوقائية، ومراعاة عدم التجمع حفاظًا على الأنفس، وهي مصلحة معتبرة شرعًا.



وأكد الأزهر الشريف ودار الإفتاء ولجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وأكدنا وما زلنا نؤكد على الالتزام بما تقرره مؤسسات الدولة من إجراءات، وأن إقامة الجمعة أو الجماعة بالمخالفة لقرارات وزارة الأوقاف، سواء أكانت المخالفة في المسجد أم خارجه بمحاولة إقامة الجمعة أو الجماعة أمام المساجد أو على أسطح المنازل أو في البدرومات أو في الطرقات، كل ذلك إثم ومعصية، فضلا عن أن الجمعة لا تنعقد بدون إذن الجهة المختصة في الدولة بذلك باعتبارها نائبة عن ولي الأمر في ذلك.



112 إصابة جديدة بـ"كورونا"



كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة حتى الأمس.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا، لافتًا إلى تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن وفاة 15 حالة.



239 حالة وفاة



وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و239 حالة وفاة.



وفي إطار تكاتف مؤسسات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالنيابة عن جميع العاملين بالقطاع الطبي، الشكر للقوات المسلحة المصرية، لدعمها القطاع الطبي والفرق الطبية من خلال زيارتهم لعدد من مستشفيات العزل والحميات وتقديم شهادات تقدير لهم وتكريمهم لما يقومون به من دور حيوي في خدمة وطنهم، مؤكدة أن ذلك كان له بالغ الأثر في رفع الروح المعنوية لهم والاستمرار في تأدية واجبهم، كما أثنت على جهود القوات المسلحة في عمليات تعقيم وتطهير المنشآت الحيوية والطرق والميادين.



وعقدت الوزيرة اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية بـ 9 مستشفيات عزل وهم "أبوخليفة، العجمي، 15 مايو، العجوزة، تمي الأمديد، بلطيم، النجيلة، ملاوي ومستشفى قها"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.