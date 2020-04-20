Advertisements

قفزة في أسعار القمح الروسي قبل إيقاف التوريد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:01 م
القمح الروسي
القمح الروسي
ارتفعت  أسعار صادرات القمح الروسي الأسبوع الماضي بسبب مخاوف بشأن الإمدادات بعد منتصف مايو إذ يتوقع المسؤولون استنفاد القدر المخصص للتصدير في الفترة من أبريل وحتى يونيو بحلول ذلك الموعد.

حددت روسيا، أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم، حصة لتصدير الحبوب في تلك الفترة لضمان توافر إمدادات محلية كافية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد لكن القمح المخصص للتصدير ينفد أسرع من المتوقع.

وقالت وزارة الزراعة الأسبوع الماضي إن روسيا ستعلق صادرات القمح حتى أول يوليو تموز فور نفاد حصة السبعة ملايين طن المخصصة للتصدير، ومن المتوقع حاليا أن يحدث ذلك في منتصف مايو أيار.

وارتفع سعر شحنات القمح الروسي بنسبة بروتين 12.5% تحميل موانئ البحر الأسود لأقرب موعد تسليم ستة دولارات إلى 231 دولارا للطن تسليم ظهر السفينة (فوب) نهاية الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته سوفيكون. وارتفع سعر الشعير ثلاثة دولارات ليسجل 180 دولارا للطن.

وتظهر بيانات روسية على الإنترنت أن أربعة ملايين طن فقط من القمح مازالت متاحة للتصدير يوم‭ ‬الاثنين من الحصة المقررة.

وتوقع اتحاد القمح الروسي اليوم الاثنين نفاد الحصة في حدود أواخر مايو أو أوائل يونيو.

ومنذ الأول يوليو حتى 16 ابريل ، صدرت روسيا 33.2 مليون طن من الحبوب بانخفاض 13 % على أساس سنوي، حسبما ذكرت سوفيكون، نقلا عن بيانات جمركية. وشكلت صادرات القمح 28.5 مليون طن من ذلك الإجمالي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

القمح الروسي البحر الاسود الباخرة فوب اسعار القمح الروسي اجمالي

أخبار تهمك

بدأت التجارب.. خبر سار من مستشار الرئيس عن علاج كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الأهلي والإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 5 ساعات

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة: 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ 8 دقائق

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

منذ يوم

بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة جديدة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يُحدد بديل رمضان صبحي ويختار خليفة فتحي

منذ 36 دقيقة

فايلر يستقر على قائمة الراحلين بالأهلي

منذ ساعة

أول تعليق من انتصار السيسي بمناسبة عيد شم النسيم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

منذ حوالي 6 ساعات

سويسرا تكشف عن موعد إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. موعد إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

دولة عربية تعلن إقامة صلاة التراويح في شهر رمضان مع وجود "الكورونا"

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يُخطط للتعاقد مع "كاسحة الألغام"

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الهند تصدر السكر الخام لأول مرة منذ 3 سنوات

243 دولارا للطن أقل سعر معروض في المناقصة المصرية لتوريد قمح أمريكي

سوريا تشتري 200 ألف طن من قمح البحر الأسود

النفط يواصل الارتفاع للأسبوع السابع على التوالي

"السلع التموينية" تشتري 60 ألف طن من القمح الروسي

إنخفاض متوقع لإنتاج "القمح العالمي" إلى 768 مليون طن بسبب حالة الطقس

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

سويسرا تكشف عن موعد إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا

03:54 م

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

01:22 م

فايلر يستقر على قائمة الراحلين بالأهلي

06:08 م

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

03:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم