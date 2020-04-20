هتولع نار.. هكذا روج علي ربيع لمسلسله الجديد "عمر ودياب"

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يحرص الفنان على ربيع على التواصل الدائم مع جمهوره ومتابعيه، وذلك من خلال نشر فيديوهات وصور من يومياته الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام".





ونشر على ربيع صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، ظهر فيها برفقة صديقه الفنان مصطفي خاطر.







وعلق "على" على الصورة قائلاً " باقي ٣ أيام بأمر الله علي خير يارب نتفرج كلنا اوعدكم بمسلسل يبسطكم من قلوبكم إن شاء الله، هتولع نار ..هتبقي دمار".



وتدور أحداث "عمر ودياب" في حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين في إمضاء إيصالات أمانة ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل