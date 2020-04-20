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مصر تواجه تركيا والكيان الصهيوني ورومانيا في مجموعات بطولة فيفا لـ"البلاي ستيشن"

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:01 م
بطولة فيفا لـالبلاي ستيشن
بطولة فيفا لـ"البلاي ستيشن"
محمد جمال
أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة فيفا 2020 للألعاب الإلكترونية للعبة البلاى ستيشن ON LINE ، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترة من ٢١ حتي ٢٥ أبريل الجاري ، عن وقوع مصر ضمن المجموعة الثانية لفرق "الوسط" التي تضم كلا من تركيا وإسرائيل ورومانيا.

ويخصص الاتحاد الدولي لكرة القدم دخل بطولة البلاى ستيشن لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
و يفتتح الفريق الممثل لمصر مبارياته بمواجهة تركيا ذهاباً في الخامسة من مساء غد الثلاثاء الموافق ٢١ إبريل، وإياباً في الساعة ١٧.٤٠.

بينما يلتقي أمام إسرائيل في نفس اليوم ، ذهاباً في الساعة ١٨.٢٠ ، وإياباً في الساعة ١٩.٠٠ بتوقيت القاهرة.

ويختتم الفريق الممثل لمصر مباريات بدور المجموعات بمواجهة رومانيا يوم الأربعاء الموافق ٢٢ إبريل ، في تمام الساعة ١٧.٠٠ ذهابا ، و ١٧.٤٠ إيابا.

وتنص لوائح البطولة التي أعلن عنها "فيفا" إختيار لاعبين فقط لتمثيل كل بلد يشارك في البطولة علي أن يكون أحدهما علي الأقل لاعباً كرة قدم.

ويمثل مصر كل من أحمد حسن ( كوكا ) لاعب اوليمبياكوس اليوناني وأحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي لكرة القدم ، ورامي سعد المصنف رقم 21 عالميا ، واسلام سامي المصنف رقم ٤٣٢ عالمياً في لعبه البلاي ستيشن.

ووفقا لنظام بطولة فيفا 2020 للألعاب الإلكترونية للعبة البلاى ستيشن ON LINE ، فتم تقسيم المشاركين الي ثلاث مجموعات الأولي "الشرقية" يشارك بها منتخبات آسيا وأستراليا تضم ٦ فرق ، والثانية "الغربية" يشارك بها منتخبات أمريكا الشمالية والجنوبية وتضم ٩ فرق ، بينما المجموعة الثالثة "الوسطي" يشارك بها منتخبات أفريقيا وأوروبا والبلاد العربية وتضم ٢٨ فريقاً.



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