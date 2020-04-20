فايلر يستقر على قائمة الراحلين بالأهلي

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أسماء الراحلين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان فايلر رفض تجديد عقد حسام عاشور قائد الفريق، والاكتفاء بما قدمه خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى رحيل شريف إكرامي وأحمد فتحي ثنائي الفريق، بنهاية الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن يتواجد عدة أسماء على رأس الراحلين من المارد الأحمر بأوامر فايلر، سيكون على رأسهم الأنجولي جيرالدو دا كوستا، والذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الرحيل بالفترة المقبلة.

كما رحب فايلر، بالتنازل عن خدمات محمود وحيد ظهير أيسر الفريق، ولو على سبيل الإعارة من أجل حصوله على فرصة المشاركة أساسيًا في ظل بقائه حبيسًا على دكة البدلاء.

كما تأكد رحيل صالح جمعة لاعب الفريق، بعد رفض فايلر محاولات العفو عنه، وإلزامه بالبحث عن عرض خارجي لعدم الاحتياج إلى قدراته الفنية.