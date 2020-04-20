Advertisements

فايلر يستقر على قائمة الراحلين بالأهلي

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:08 م
فايلر
فايلر
محمد الصو

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أسماء الراحلين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وكان فايلر رفض تجديد عقد حسام عاشور قائد الفريق، والاكتفاء بما قدمه خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى رحيل شريف إكرامي وأحمد فتحي ثنائي الفريق، بنهاية الموسم الجاري.

 

ومن المنتظر أن يتواجد عدة أسماء على رأس الراحلين من المارد الأحمر بأوامر فايلر، سيكون على رأسهم الأنجولي جيرالدو دا كوستا، والذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الرحيل بالفترة المقبلة.

 

كما رحب فايلر، بالتنازل عن خدمات محمود وحيد ظهير أيسر الفريق، ولو على سبيل الإعارة من أجل حصوله على فرصة المشاركة أساسيًا في ظل بقائه حبيسًا على دكة البدلاء.

 

كما تأكد رحيل صالح جمعة لاعب الفريق، بعد رفض فايلر محاولات العفو عنه، وإلزامه بالبحث عن عرض خارجي لعدم الاحتياج إلى قدراته الفنية.

 

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قائمة الراحلين فايلر رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة جديدة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من انتصار السيسي بمناسبة عيد شم النسيم

منذ حوالي 6 ساعات

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة: 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ 7 دقائق

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الأهلي والإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موعد إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يُحدد بديل رمضان صبحي ويختار خليفة فتحي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

منذ يوم

مفاجأة كبرى.. الأهلي يُخطط للتعاقد مع "كاسحة الألغام"

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

سويسرا تكشف عن موعد إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

دولة عربية تعلن إقامة صلاة التراويح في شهر رمضان مع وجود "الكورونا"

منذ ساعتين و 8 دقيقة

فايلر يستقر على قائمة الراحلين بالأهلي

منذ أقل من ساعة

بدأت التجارب.. خبر سار من مستشار الرئيس عن علاج كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

سويسرا تكشف عن موعد إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا

03:54 م

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

01:22 م

فايلر يستقر على قائمة الراحلين بالأهلي

06:08 م

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

03:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم