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ياسمين صبري ومحي إسماعيل وفيفي عبده أبرز ضيوف مقالب برنامج "رامز مجنون رسمي"

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:19 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
مي مرسي
طرح الفنان رامز جلال البرومو الأول لبرنامجه الرمضاني "رامز مجنون رسمي" والذي من المقرر عرضه على " MBC"، وذالك عبر حسابه الخاص على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتصدر اسم رامز تريند في الساعاتالأولى من طرح البرومو الإعلاني للبرنامج، ويحظى برنامج رامز كل عام بنسبة مشاهدة كبيرة ويلاقي إعجاب الجماهير كل عام بفكرته الجديدة.

وتدور فكرة البرنامج هذا العام أن يستضيف رامز أحد النجوم ويجلس على كرسي الإعتراف ليسأله بعض الأسئلة وأبرزهم السؤال عن شخصية رامز الذي يظهر أمامهم بشكل مخيف ويقوم باستخدام بعض المؤثرات المخيفة.

برنامج "رامز مجنون رسميط يقدمة الفنان رامز جلالـ ويذاع على قناة " MBC" في وقت الإفطار من كل عام.

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