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رسميا.. بايرن ميونخ يحافظ على نجمه حتى 2025

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:12 م
دافيز
دافيز
عبد القادر عرابي
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الإثنين، التجديد لأحد نجوم الفريق، ليبقى حتى عام 2025 بألوان النادي البافاري.

ووافق النجم الكندي الشاب ألفونسو دافيز اليوم رسمياً على تمديد عقده مع الفريق، لينتهي في صيف عام 2025.

ونشر النادي البافاري خبر تجديد عقد دافيز على الموقع الرسمي للنادي، والصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر ".

وظهر الكندي الشاب في فيديو يحمل قميص النادي مكتوب عليه 2025، وتم نشر الفيديو على الموقع الرسمي، والحساب الرسمي على تويتر.

وانضم دافيز لصفوف بايرن ميونخ في يناير عام 2019 مقابل 10 ملايين يورو، من نادي فانكوفر الكندي.

وتألق اللاعب بشكل كبير مع البايرن، خاصة هذا الموسم، والذي انتزع خلاله مكاناً أساسياً في مركز الظهير الأيسر، على حساب النمساوي دافيد ألابا.

وخاض اللاعب 32 مباراة مع الفريق خلال الموسم الجاري بجميع البطولات، تمكن خلالها من تسجيل هدفاً وحيداً، ومرر 8 تمريرات حاسمة.

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