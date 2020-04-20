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أسعار الذهب تتحول للتعافي في منتصف التعاملات

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:16 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب

استطاعت أسعار الذهب التحول للتعافي في منتصف تعاملات اليوم الإثنين، بدعم من تراجع مؤشرات البورصة الأمريكية بضغط من تحطيم أسعار النفط الأرقام القياسية في التراجع اليوم.

وجاء أداء المعدن النفيس بعد هبوطه في وقت سابق من التعاملات لأدنى مستوى في أسبوع، حيث تلقى الدعم من هبوط الأسهم الأمركية في المستهل بفعل خسائر حادة للنفط وترقب تطورات فيروس كورونا.

وعلى جانب آخر، تستمر خطط الولايات المتحدة بإعادة فتح اقتصاد البلاد قريباً بشكل تدريجي بعد عمليات الإغلاق الوطني التي تعرض لها لمحاولة احتواء تفشي الكورونا.

وعارض حكام الولايات المتحدة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن لديهم ما يكفي من الاختبارات اللازمة لاحتواء الفيروس، وأنه يجب أن يعيدوا فتح اقتصاداتهم بسرعة.

وأشار ترامب بالأمس، إلى أن الديمقراطيين والجمهوريين على وشك الموافقة على حزمة تحفيزية إضافية لمساعدة الشركات الصغيرة التي تضررت من الوباء ويمكن أن تبرم الصفقة في اليوم.

وبلغ عدد إصابات "كوفيد-19" قرب مليوني ونصف شخص عالمياً، مع وفاة أكثر من 165 ألف شخص، كما تعافى 3.9 مليون شخص، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية

وبحلول الساعة 3:12 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو  بنحو 0.8 بالمائة وهو ما يعادل 14 دولاراً ليسجل 1712.80 دولار للأوقية.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.6 بالمائة مسجلاً 1692.84 دولار للأوقية، ما يعادل 10 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 9 أبريل  الجاري في وقت سابق من الجلسة.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية عند 99.749.

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