محافظ كفر الشيخ يتابع توقف حركة وسائل النقل العام والخاص (صور)

Advertisements

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الإثنين، مجمع المواقف بمدينة كفرالشيخ، لمتابعة إلتزام المواطنين، ومنع مرور المواطنين والسيارات، والتأكد من وقف حركة المواصلات "النقل الجماعي العامة والخاصة"، كذا متابعة إيقاف جميع المواقف بمراكز ومدن المحافظة خلال هذا اليوم.



وذلك يأتي في إطار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.



وأكد محافظ كفرالشيخ، في بيان، علي تطبيق كافة القرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، بوقف حركة جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة، والمحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، وجميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب، وجميع الحدائق العامة والمنتزهات والشواطئ بنطاق المحافظة ومنع دخول أي مواطن إليها يوم شم النسيم.



كما تفقد محافظ كفرالشيخ، إجراءات غلق جميع شواطئ مدينة مصيف بلطيم، في إطار خطة الدولة للحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال تكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية، لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة للفيروس، ومنع التجمعات، وذلك بحضور المهندس محمد رجب، رئيس مدينة مصيف بلطيم.



وشدد محافظ كفرالشيخ، على رئيس المدينة، بالمتابعة الميدانية، تنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المتعلقة بمنع التجمعات يوم شم النسيم ومنع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار الفيروس، مع التأكد من الغلق التام للمحال التجارية وكافة المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، وإيقاف جميع أوتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المراكز والمدن، والالتزام بإيقاف جميع وسائل النقل العام بما يشمل اتوبيسات النقل العام، كذا ايقاف كامل لكافة وسائل النقل النهري.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة.



وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و239 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

