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تحديد موعد عودة الدوري الإسباني

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:22 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن عشاق كرة القدم يطمحون في عودة الدوريات الكبرى في أوروبا على رأسها الدوري الإسباني الذي توقف في الشهر الماضي مثل باقي الدوريات بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت التقارير الصحفية بأن الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري الإسباني اتفقا في الأمس أثناء عقدهم لاجتماع دام لأكثر من 7 ساعات على استئناف بطولتي الدوري وكأس إسبانيا عندما يصبح الوضع آمنًا.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه هناك توقعات باستئناف وعودة الدوري الإسباني في تاريخ 5 أو 12 يونيو المقبل مع استئناف التدريبات قبل هذين الموعدين بأسبوعين على الأقل.

وذكرت التقارير الصحفية أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 58 نقطة متفوقًا بفارق نقطتين عن غريم التقليدي ريال مدريد الوصيف وصاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

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