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شاهد.. صور حصرية لـ"الفجر الفني" من كواليس الفتوة لياسر جلال

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:41 م
ياسر جلال
ياسر جلال
يارا أحمد
"
حصل "الفجر الفني" علي عدد من الصور داخل كواليس مسلسل "الفتوة" تجمع النجم ياسر جلال بالفنان احمد صلاح حسني وليلي احمد زاهر ومن المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

مسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.

تدور الأحداث في زمن غير معاصر، حيث تعود للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبي، ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميديا.
صور من كواليس ياسر جلال الفتوة حصرية للفجر الفني
صور من كواليس ياسر جلال الفتوة حصرية للفجر الفني
صور من كواليس ياسر جلال الفتوة حصرية للفجر الفني
صور من كواليس ياسر جلال الفتوة حصرية للفجر الفني
صور من كواليس ياسر جلال الفتوة حصرية للفجر الفني
صور من كواليس ياسر جلال الفتوة حصرية للفجر الفني
صور من كواليس ياسر جلال الفتوة حصرية للفجر الفني
صور من كواليس ياسر جلال الفتوة حصرية للفجر الفني
صور من كواليس ياسر جلال الفتوة حصرية للفجر الفني
صور من كواليس ياسر جلال الفتوة حصرية للفجر الفني

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