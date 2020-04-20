الأهلي يُحدد بديل رمضان صبحي ويختار خليفة فتحي

يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويسعى المارد الأحمر لتلبية رغبات السويسري رينيه فايلر المدير الفني، عن طري ق إبرام صفقات قوية لتدعيم خطوطه بالميركاتو الصيفي.





ويتواجد عدة أسماء على رأس المحتمل تعاقدهم مع القلعة الحمراء، خلال الموسم الجديد.





ومن المنتظر أن يتعاقد الأهلي، مع صفقتين على الأكثر، لتدعيم الجبهة اليمنى ومركز الجناح.





واستقر الأهلي، على التعاقد مع طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب، لتعويض رحيل رمضان صبحي المحتمل عقب نهاية إعارته بالموسم الجاري.





كما يفاضل الأهلي، بين كل من التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق ورجب بكار لاعب بيراميدز سبورت، وعلى فوزي ظهير أيمن إنبي للتعاقد مع أحدهم وتدعيم الجبهة اليمنى، بعدما تأكد رحيل أحمد فتحي إلى صفوف بيراميدز سبورت، بالموسم الجديد.







