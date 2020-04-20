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"المالية" تكشف حقيقة إطلاق رابط إلكتروني لتسجيل العمالة غير المنتظمة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:31 م
وزارة المالية
وزارة المالية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً بشأن إطلاق وزارة المالية رابط إلكتروني لتسجيل بيانات المرحلة الثانية لدعم العمالة غير المنتظمة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي المالية والقوى العاملة، وقد تم نفي تلك الأنباء.

وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لإطلاق وزارة المالية أي روابط إلكترونية خاصة بتسجيل بيانات منحة دعم العمالة غير المنتظمة، وأن هذا الرابط مزيف وغير تابع لوزارة المالية، وأوضحتا أنه قد تم تحديد فترة أسبوعين كمهلة لتسجيل بيانات المتقدمين عبر الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة، وقد تم تخصيص الفترة (26 إلى 30) أبريل الجاري للصرف لمن تخلف عن اليوم المخصص له مع الالتزام بوصول الرسالة النصية قبل الصرف بـ 24 ساعة، وشددتا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مدشني الرابط الإلكتروني المزيف.
"المالية" تكشف حقيقة إطلاق رابط إلكتروني لتسجيل العمالة غير المنتظمة
"المالية" تكشف حقيقة إطلاق رابط إلكتروني لتسجيل العمالة غير المنتظمة

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