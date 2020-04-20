Advertisements

محافظ أسوان: وعي المواطن كان أكبر من الإجراءات الاحترازية التي تم إتخاذها لمنع التجمعات (فيديو)

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:35 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
هدى عبدالرازق
قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنهم أعطوا توجيهات بإغراق الحدائق بالمياه على مدار الثلاث أيام الماضية، حتى لا يتمكن المواطنين من التجمع في الحدائق، ولكنهم اكتشفوا أن وعي المواطن أعلى من الإجراءات التي تم إتخاذها.

وأشار "عطية"، خلال لقاء خاص ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن أهالي المحافظة قدموا ملحمة، والجميع كان ملتزم بتطبيق الإجراءات، موضحا أن الأجهزة الأمنية متواجدة في شوارع المحافظة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و239 حالة وفاة.

وفي إطار تكاتف مؤسسات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالنيابة عن جميع العاملين بالقطاع الطبي، الشكر للقوات المسلحة المصرية، لدعمها القطاع الطبي والفرق الطبية من خلال زيارتهم لعدد من مستشفيات العزل والحميات وتقديم شهادات تقدير لهم وتكريمهم لما يقومون به من دور حيوي في خدمة وطنهم، مؤكدة أن ذلك كان له بالغ الأثر في رفع الروح المعنوية لهم والاستمرار في تأدية واجبهم، كما أثنت على جهود القوات المسلحة في عمليات تعقيم وتطهير المنشآت الحيوية والطرق والميادين.

وعقدت الوزيرة اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية بـ 9 مستشفيات عزل وهم "أبوخليفة، العجمي، 15 مايو، العجوزة، تمي الأمديد، بلطيم، النجيلة، ملاوي ومستشفى قها"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى، ووجهت الشكر لجموع الصيادلة للدور الكبير الذي يقومون به ولما أثبتوه من كفاءة في العمل، ومتابعة توافر المستلزمات الطبية بمستشفيات العزل واشتراكهم في عمليات التقصي، ودورهم الحيوي في تحديث بروتوكولات العلاج.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منع التجمعات مكافحة العدوي تمي الامديد الأطقم الطبية اجمالي

أخبار تهمك

دولة عربية تعلن إقامة صلاة التراويح في شهر رمضان مع وجود "الكورونا"

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يُخطط للتعاقد مع "كاسحة الألغام"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة: 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ 8 دقائق

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موعد إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

منذ يوم

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الأهلي والإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

بدأت التجارب.. خبر سار من مستشار الرئيس عن علاج كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من انتصار السيسي بمناسبة عيد شم النسيم

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يستقر على قائمة الراحلين بالأهلي

منذ ساعة

الأهلي يُحدد بديل رمضان صبحي ويختار خليفة فتحي

منذ 36 دقيقة

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

منذ حوالي 4 ساعات

سويسرا تكشف عن موعد إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة جديدة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

21 صورة ترصد تعقيم وتطهير حديقة الحيوانات بالجيزة

إغلاق حدائق الحيوان بكافة محافظات الجمهورية.. ورئيس الإدارة المركزية: القرار إجراء احترازى لحين استقرار الأوضاع (فيديو)

الزراعة تكشف موعد فتح الحدائق والمتنزهات (فيديو)

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

الزراعة: نرفع كفاءة الحدائق لاستقبال المواطن بعد افتتاحها

برلماني: التجمعات سبب أساسي في انتشار الأوبئة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

سويسرا تكشف عن موعد إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا

03:54 م

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

01:22 م

فايلر يستقر على قائمة الراحلين بالأهلي

06:08 م

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

03:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم