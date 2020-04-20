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روسيا تأمر الشركات بخفض إنتاج النفط 20% عن مستويات فبراير

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:46 م
بوابة الفجر
 قال مصدران بصناعة النفط لرويترز يوم الاثنين إن وزارة الطاقة الروسية أبلغت منتجي النفط المحليين بأن يخفضوا إنتاج النفط بنحو 20 بالمئة عن متوسط مستويات فبراير شباط، وهو ما سيجعل موسكو تفي بالتزاماتها في إطار اتفاق عالمي.

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجو نفط كبار آخرون بقيادة روسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، على خفض إنتاجهم النفطي مجتمعين بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في مايو أيار ويونيو حزيران لمواجهة الفائض في الإمدادات الناجم عن أزمة فيروس كورونا.

وقالت مصادر مطلعة على الخطط إن وزارة الطاقة الروسية أبلغت الشركات الأسبوع الماضي بأن تخفض إنتاجها ما بين 19 بالمئة إلى 20 بالمئة عن مستويات فبراير شباط، مما يجعل إنتاج موسكو النفطي متوافقا مع أهداف الاتفاق.

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