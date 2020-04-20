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شاهد.. برومو برنامج "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:54 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
مي مرسي
طرحت قناة " MBC" البرومو الدعائي الأول لبرنامج رامز جلال الذي يدخل به السباق الرمضاني المقبل، والذي يحمل اسم "رامز مجنون رسمي"، وذالك عبر حسابها الخاص على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ويستضيف رامز جلال عدد من النجوم في برنامجه "رامز مجنون رسمي"، وظهر من الإعلان الدعائي له استضافة نجوم الكرة منهم على معلول ومحمود عبد المنعم كهربا ونجوم الفن ومنهم فيفي عبده وياسمين رئيس.

ويحقق برنامج رامز الذي يطرحه كل عام نجاح كبير بسبب الإنتاج الضخم الذي يقوم به المسؤولون عن العمل، والأفكار الجديدة والشيقة والمثيرة التي ينفذها.

واشتهر رامز جلال من خلال برامج المقالب التي يقدمها في كل سباق رمضاني ومن أبرزها "رامز في الشلال" ،"رامز قرش البحر" و"رامز توت عنخ أمون".

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رامز مجنون رسمي رامز جلال السباق الرمضاني المقبل

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